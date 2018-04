Neues LFRZ-Standardportal mit Reponsive Design

28.04.2018, 22:28 Uhr

Informatikmaturanten erstellen barrierefreies Internetportal für das Land-, forst- und wasserwirtschaftliche Rechenzentrum



Das Projektteam der Informatik-Abteilung der HTL Pinkafeld mit Johannes Felzmann, Rene Glavanovits und Maximilian Schoditsch übergab Anfang April in Wien seine Diplomarbeit „Redesign LFRZ-Standardportal with Responsive Design“ an den Auftraggeber, das Land-, forst- und wasserwirtschaftlichen Rechenzentrum (LFRZ).Die Aufgabe des von den Professoren Heinz Bundschuh und Gerhard Posch betreute Teams bestand in einem Redesign des sogenannten LFRZ-Standardportals. Dieses Internetportal wird in Österreich von zahlreichen Gemeinden, aber auch von Institutionen wie dem Bundesministerium für Inneres, dem Bundesministerium für Justiz und dem Land Burgenland im Berufsalltag verwendet.Wie die beiden Verantwortlichen des LFRZ, Gerold Pesendorfer und Peter Pichler, bestätigten, lieferte das Projektteam der HTL Pinkafeld eine ausgezeichnete Arbeit ab, die in nächster Zeit von vielen Personen des öffentlichen Dienstes verwendet werden wird. Bei der Neugestaltung des Layouts wurden auch internationale Standards hinsichtlich Barrierefreiheit berücksichtigt, sodass dieses Internetportal in Zukunft auch von Personen mit körperlichen Einschränkungen problemlos benutzbar sein wird. Die Berücksichtigung neuester Sicherheitsstandards war ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der Projektarbeit.