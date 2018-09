Nik P. rockte Stegersbach beim 1. Sommer Open Air

09.09.2018, 08:51 Uhr

Nik P. und Nordwand brachten Riesenstimmung auf den Hauptplatz in Stegersbach

STEGERSBACH. Unzählige Schlagerfans fanden sich am Samstagabend beim 1. Stegersbacher Sommer Open Air am Hauptplatz ein. Veranstaltet von Sunny Sounds gab es ein Hitfeuerwerk. Zunächst gab die Gruppe Nordwand - mit dem Südburgenländer Marco Prinner - als Support Act ordentlich auf der Bühne Gas.Danach kam mit Nik P. (ebenfalls ein halber Burgenländer), einer der größten Stars im Schlagerbereich, der alle seine großen Hits und einige neue Songs mitbrachte, mit seiner Band. "Braungebrannte Haut", "Come On, Let's Dance", "Löwenherz", "Ein Stern ... der deinen Namen trägt" (erfolgreichster Schlagertitel aller Zeiten), "Gloria", "Geboren, um dich zu lieben" uvm. begeisterten die Fans für über zwei Stunden.