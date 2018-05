Rot Kreuz Frühlingsball

03.05.2018, 15:03 Uhr

Am Samstag den 28. April lud das Rote Kreuz Oberwart zu einem fulminanten Ballabend in das Gasthaus zum Weinberg am Csaterberg.



Eröffnet wurde der Ball durch eine Polonaise der Rot Kreuz Jugendgruppe Kohfidisch, einstudiert von den fleißigen Betreuerinnen Lisa Hanzl, Christina Oswald, Sarah Holzer und Katharina Landauer.Anschließend begleiteten die Jolly Jockers die Besucherinnen und Besucher schwungvoll durch den Abend und um Mitternacht wurde das Publikum von Zauberkünstler Patrick Kulovics verzaubert.Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch Doris Prohaska, Bgm. Georg Rosner, Bgm. Norbert Sulyok, VBgm. Willibald Gabriel und Vizepräsident Leo Radakovits.Neben einem Glücksrad und einer Tombola gab es auch eine Fotoecke, die für jede Menge Spaß sorgte.