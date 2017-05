Rotary "RESPECT AWARD" für Carina Klampfl vom Wohnheim Dornau

01.05.2017, 16:34 Uhr

Die Leiterin des Wohnheims Dornau, Carina Klampfl, wurde vom Rotary Club Oberwart-Hartberg ausgezeichnet.

DORNAU. Präsident Herbert Hofer würdigte im Rahmen einer Benefizveranstaltung des Rotary Clubs Oberwart-Hartberg in Bad Waltersdorf die besonderen Verdienste von Carina Klampfl, um die Special Olympics-Teilnehmer des Wohnheimes Kastell Dornau.Carina Klampfl hat weit über ihre Verpflichtungen als Leiterin des Wohnheimes Engagement und Einsatz gezeigt. In jahrelanger Arbeit ist es ihr mit einem Betreuerteam gelungen die BewohnerInnen des Wohnheimes für den Sport zu begeistern.

Erfolge bei Winterspielen

Rotarische Grundsätze

14.000 Euro für Team Dornau

In ganz individuell ausgefeilten Programmen wurden die Athleten auf die Sportbewerbe der Special Olympic Wintergames in Schladming vorbereitet und waren bei diesem Winterspielen Dank der guten Trainingsprogramme überaus erfolgreich.Der Lohn einmal Gold, zweimal Silber und zweimal Bronze. Was das diese Erfolge für die Teilnehmer bedeutet konnte man bei der Präsentation des 28 Personen bestehenden Teams aus Athleten und Betreuern bei der Vorstellung im Rahmen der Benefizveranstaltung auf der Bühne deutlich sehen.Carina Klampfl steht dabei eher bescheiden im Hintergrund. Grund genug, das auch sie vor den Vorhang gebeten wurde.Präsident Hofer meinte in seiner Laudation: "Carina Klampfl hat ganz im Sinne der rotarischen Grundsätze gehandelt. Selbstloses Dienen steht im Vordergrund. Die persönliche Haltung bei allen Entscheidungen kann man leicht mit der Beantwortung der vier rotarischen Fragen prüfen."1. Ist es wahr?2. Ist es für alle Beteiligten fair?3. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?"Im Falle von Carina Klampfl", so Hofer, "kann man das Wirken immer mit JA beantworten. Aus diesem Grund hat sich der Rotary Club Oberwart-Hartberg einstimmig dafür ausgesprochen ihr den vom Freundschaftsclub Bayerwald-Zwiesel eingerichteten "RESPECT AWARD" von Rotay zu verleihen."Die Überraschung von Carina Klampfl war entsprechend groß. Sie dankte dem Rotary Club für diese unerwartete Ehrung und die großzügige finanzielle Unterstützung. "Erst durch die Spende von über 14.000 Euro war es dem Wohnheim möglich alle Sportler und ihre Betreuer nach Schladming zu entsenden", so Klampfl.Die Besucher spendeten ihr und den Athleten großen Applaus. Die Übergabe der Urkunde wurde von Franz Teuschler, dem Organisator des Clubs in Bad Waltersdorf, Dietmar Eckert vom Rotary Club Bayerwald-Zwiesel und Präsident Ing.Herbert Hofer vollzogen.Für die musikalische Umrahmung und zünftige Stimmung sorgte das Ensemble "HausMusik Lebenshilfe" aus Hartberg.