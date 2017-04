Senioren des Bezirks Oberwart waren in Istrien

29.04.2017, 07:15 Uhr

Am ersten Tag gab es eine Schiffahrt von Novigrad nach Umag und danach zog man ins Hotel Sol Aurora in Umag ein und verbrachte den ersten Abend im Hotel.

Altstadt und Theater in Triest

Am Samstag fuhr man nach Triest, besuchte die Altstadt mit den wunderschönen Plätzen und Palästen und am Nachmittag gab es im ehrwürdigen kaiserlich - königlichen Rosetti Theater ein Konzert des Mitteleuropäischen Orchsters aus Istrien. Beeindruckt waren die Teilnehmer sowohl von den musikalischen, aber auch von den tänzerischen Darbietungen zum Konzert.Am dritten Tag stand die Heimreise am Programm und im Raum Laibach besuchte man die „Internationale Tulpenausstellung“, die ein würdiger Abschluss der dreitägigen Reise war.