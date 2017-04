Sozialkompetenz im Alltag der EMS Oberwart

27.04.2017, 11:23 Uhr

Bereits in der 1. Stunde wurden wieder Schüler und Schülerinnen im Rahmen des Goldenen Buches in der Aula geehrt. Herr Fachlehrer Reiter wies daraufhin, wie wichtig Dialog innerhalb einer Gemeinschaft ist.Über ihre Erfahrungen und Erlebnisse berichteten anschließend auch 3 sogenannte Integrationsbotschafter. Sie gewährten unseren Schüler und Schülerinnen Einblicke in ihren persönlichen Werdegang und ermöglichten ihnen dadurch über Vorurteile und Ängste gegenüber anderen zu sprechen und zu diskutieren.Für die Schüler, Lehrer und den Verantwortlichen des Integrationsfonds ZUSAMMEN:ÖSTERREICH war es eine sehr gelungene Veranstaltung.