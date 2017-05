Spontane Spende für Team Österreich Tafel

01.05.2017, 11:14 Uhr

Oberwart : Team Österreich Tafel |

Mit einer spontanen Spende eines Thermengastes wurden haltbare Lebensmittel eingekauft.

Dutzende Familien werden Woche für Woche versorgt

Während seines Erholungsaufenthalts in Bad Tatzmannsdorf ist ein Gast mit einer Mitarbeiterin der Team Österreich Tafel ins Gespräch gekommen. Spontan hat er eine Lebensmittelspende im Wert von € 100 für die Kunden der Tafel in Oberwart angeboten.Jeden Samstag werden unverkäufliche, aber brauchbare Lebensmittel aus Pinkafeld, Oberwart, Großpetersdorf und Umgebung von den teilnehmenden Lebensmittelmärkten abgeholt und anschließend in Oberwart an bedürftige Familien abgegeben. So kann die Team Österreich Tafel Oberwart Woche für Woche bis zu 250 Menschen unterstützen. Mit der Spende konnten nun haltbare Lebensmittel des täglichen Bedarfs wie Nudeln, Reis, Kaffee und Zucker eingekauft werden, die sonst nur wenig zur Verfügung stehen. "Wir freuen uns über diese unerwartete und großzügige Spende. Leider ist es nicht selbstverständlich, dass denen geholfen wird, die es nicht so gut wie andere haben. Ein herzliches Dankeschön im Namen unserer Kunden!" bedanken sich die Mitarbeiterinnen der Gruppe 2 der Team Österreich Tafel.