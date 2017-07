The Earls feierten 50 Jahre im Lucky Town

18.07.2017, 09:17 Uhr

Die Westernstadt Lucky Town in Großpetersdorf lockte wieder über 1.000 Leute an.

GROSSPETERSDORF. Im Rahmen ihrer Jubiläumstour "Life Is On My Side" traten The Earls auch in der Westernstadt Lucky Town wieder auf und lockten viele Besucher am Montagabend nach Großpetersdorf.So konnte sich Sascha Wurglits quasi über ein "Full House" bei guter Stimmung freuen. Unter den zahrleichen Earls-Fans waren auch der 3. NR-Präs. Norbert Hofer und seine Gattin Verena. Auch Manuel Eberhardt schaute in der Westernstadt vorbei. Die Weingüter Kopfensteiner und Krutzler aus Deutsch Schützen präsentierten bei der Weinkost erlesene Tröpferl aus ihren Kellern.Für die Kinder gab es natürlich wieder Kinderschminken und Ponyreiten.