Verabschiedung des Schul-Basketball-WM-Teams

21.04.2017, 21:44 Uhr

Ende April beginnt die Schul-Weltmeisterschaft der Basketballer in Porec, Kroatien. Die österreichischen Teilnehmer des bbsm Oberschützen wurden verabschiedet.

Verabschiedung durch den Präsidenten des Bgld.Landesschulrates, Mag. Heinz Zitz

Neben dem sportlichen steht auch der interkulturelle Austausch im Mittelpunkt des Bewerbs

Bei der ISF-Schul-Weltmeisterschaft, die alle zwei Jahre ausgetragen wird, nehmen Teams aus 33 Ländern rund um den Globus teil. Die Mannschaften werden von 29. April bis 7. Mai 2017 224 Spiele austragen, um den neuen Weltmeister der Burschen und der Mädchen zu ermitteln. Österreich wird heuer, wie schon 1993, 2001 und 2005, von den Sportlern des BG Oberschützen vertreten. Der Großteil der 12 Sportler sind im Burgenländischen Schul- und Sportmodell (bssm), alle sind Spieler bei den Young Gunners in Oberwart.Die Mannschaft, die von Mag. Norbert Jungel und Mag. Paul Radakovics betreut wird, wurde in Oberschützen von Mag. Heinz Zitz verabschiedet. Der Präsident der burgenländischen Landesschulrat hat die Leistung der jungen Sportler gewürdigt und zum Erfolg gratuliert, Österreich als Staatsmeister des Jahres 2016 bei einem internationalen Bewerb vertreten zu dürfen.Die sportlichen Erwartungen an das Team sind hoch, ist es doch das erste Mal, dass das bssm mit 12 Young Gunners ein Team entsendet, das nur aus Nachwuchs-Profi- Basketballern besteht. Allerdings warten mit Mannschaften aus Dänemark, Lettland und dem Iran auch schwere Gegner in der Gruppe H des Grunddurchgangs. Nur die ersten zwei jeder Gruppe spielen um die Plätze 1-16 der weltbesten Schul-Basketballteams. Die Grundgedanken des BEwerbs sind aber nicht nur der internationale Schulsportwettkampf, sondern auch der interkulturelle Austausch und der Fair Play Gedanke. Jedenfalls wird der Bewerb ein unvergessliches Erlebnis für die jungen Basketballer, die damit in die Fußstapfen von Basketball-Größen wie Andreas Leitner oder Stefan Laimer, der heute stellvertretender Generalsekretär des österreichischen Basketballverbandes ist.