Vom Rope Skipping bis zur Volksschule – Johann Decker ist #einfachnäherdran

24.04.2017, 00:30 Uhr

Große Erfolge seiner Schützlinge – im Sport und in der Bildung – bringt Regionaut Johann Decker online auf meinbezirk.at seit über sechs Jahren einer breiten Öffentlichkeit zur Kenntnis.

Johann DeckerDezember 2010Oberwart, Burgenland"Habe kein Motto."Der Volksschullehrer Johann Decker engagiert sich seit fast 15 Jahren im Rope Skipping und widmet diesem Sport als Trainer und Obmann in Oberwart sowie Präsident des Burgenländischen Rope Skipping-Verbandes fast seine gesamte Freizeit. "Sogar in den Ferien wird dreimal in der Woche trainiert. Die Mädels und Burschen sind sehr fleißig und sehr erfolgreich", berichtet Johnny.Über diese nationalen und internationalen Erfolge berichtet er seit über sechs Jahren als Regionaut sehr fleißig und erhöhte damit den Bekanntheitsgrad dieses Sports in der Region und darüber hinaus. "Seit ein paar Monaten lade ich auch Beiträge über die Volksschule Oberwart hoch", so der Rauhriegler, der auch politische und gesellschaftliche Aktivitäten in seiner Heimatgemeinde und im Bezirk Oberwart in seinen zahlreichen Beiträgen beleuchtet und dies auch gerne macht.

Johann ist im Bezirk Oberwart quasi ein "Regionaut der ersten Stunde". "Ich habe damals in der Zeitung darüber gelesen und es ausprobiert. Die Idee und Umsetzung finde ich wirklich sehr gut. Man kann selbst aktiv über Dinge berichten, in meinem Fall in erster Linie übers Rope Skipping. Die rasche Möglichkeit der Veröffentlichung und Verbreitung ist eine tolle Sache. Die Nutzung von Facebook als zusätzlicher Multiplikator erhöht die Breitenwirkung noch um einiges. Es ist auch schön zu sehen, dass meine Beiträge oft gelesen werden. Einige Beiträge haben online großes Interesse hervorgerufen, was ich mir nicht erwartet hätte", berichtet Johnny.Auch der Kontakt zu anderen Regionauten gefällt ihm gut: "Da hat sich im Laufe der Jahre mit einigen schon ein näherer Kontakt ergeben wie mit Herbert Pomper oder Mike Rodach. meinbezirk.at ist somit auch eine interessante Kommunikationsplattform untereinander."