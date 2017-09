Weinlese in Harmisch - Die Kinder der 4.Klasse der VS Kohfidisch waren dabei :-)

30.09.2017, 13:51 Uhr

Die 4. Klasse der VS Kohfidisch machte sich auf den Weg nach Harmisch. Nach langem Fußmarsch erreichten wir endlich das Weingut der Familie Stubits. Zu Beginn gab es eine kleine Einführung im Umgang mit der Schere. Die fleißigen Erntehelfer warteten schon im Weingarten auf uns und zeigten uns, wie die Trauben richtig geschnitten und geerntet werden. Der Weinbauer richtete die größte Aufmerksamkeit auf vollreifes und gesundes Traubenmaterial. Danach wurden die Trauben in großen Behältern zur Weiterverarbeitung in das Presshaus gebracht. Wir durften jeden Arbeitsschritt genau mitverfolgen. Zum Abschluss durften wir den frisch gepressten Traubensaft verkosten! Mmmm, der hat allen wirklich gut geschmeckt!