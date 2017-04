Wo Licht ist ist auch Schatten

26.04.2017, 09:28 Uhr

Fotoschau im Kulturzentrum Oberschützen

Die Mitglieder des Photoclubs Panoptikum Oberschützen wählten in diesem Jahr für ihre Fotoschau das Motto "Licht und Schatten". Licht ist auch im Zeitalter der Digitalfotografie ein unverzichtbarer Bestandteil der Fotografie. Vierzehn Hobbyfotografen stellen ihre Arbeiten in vielfältiger Weise und mit wechselhaftem Spiel von Licht und Schatten fotografisch ins Bild. Die sehenswerte Ausstellung ist bis Freitag, 2. Juni im Kulturzentrum in Oberschützen zu besichtigen.