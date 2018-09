1. ÖZIV Sommerfest im Restaurant "mundwerk"

12.09.2018, 09:18 Uhr

Es war die "Start off" Veranstaltung für das neugestaltete Restaurant "mundwerk" im Impulszentrum in Oberwart.

OBERWART (ps). "Wir verstehen uns als Organisation, um für die Interessen unserer Zielgruppen, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen, einzustehen", so der Vizepräsident des Bundesverbandes für Menschen mit Behinderungen (ÖZIV), Erwin Würrer. Ein wesentlicher Schwerpunkt ist, behinderten Kindern zu helfen, weil es Fälle gibt, wo Kinder durch alle sozialen Netze fallen. "Dazu gibt es jeden 1. Mittwoch im Monat in den Räumen der OSG in Oberwart eine Rechtsberatung", so OSG-Obmann und ÖZIV Vize Präsident Alfred Kollar.

"Sein großes soziales Herz zeigte auch Karl Scheiner, der uns sein Restaurant "mundwerk" für unser 1. Sommerfest im Landessüden bereitstellteund sich als ÖZIV-Partner sieht", so Würrer. Es war ein gelungenes Fest in gemütlicher Atmosphäre, zu dem ÖZIV Präsident Hans-Jürgen Groß neben Bgm. Georg Rosner über 60 Mitglieder begrüßen konnte. Wir kommen gerne wieder!