25 Jahre Edition Lex Liszt 12

23.04.2017, 02:29 Uhr

In den 25 Jahren wurden rund 240 Veröffentlichung von rund 300 verschiedenen Autoren hervorgebracht. In allen Veröffentlichungen gab es umfassende Inhalte über das Burgenland - aber es gab auch spezielle Sachen wie CDs und DVDs. Neben Bürgermeister Georg Rosner und Vizebürgermeister Dietmar Misik kamen auch Landtagsabgeordnete wie Wolfgang Spitzmüller und Christian Drobits.Eine "Erfindung" unter Lex Liszt war auch die burgenländische Fischdose von Paul Mühlbauer, oder auch die KNAXI-Bänder. Allein im abgelaufenen Kalenderjahr 2016 gab es 105 Lesungen. In den letzten Jahren wurde Lex Liszt auch mit 3 Preisen geehrt. (2011, 2012, 2017)Das OHO war voll. Die neuste Gründung wurde noch ein paar Stunden zuvor vollzogen, auch im Hause - Verein der Freunde wurde gegründet.

Bin überglücklich das viele der Publikationen über Oberwart handeln, so Rosner in seiner Rede während der Feier.Musikalisch wurde natürlich auch der Abend begleitet, abwechselnd mit kleinen Lesungen mancher Autoren.