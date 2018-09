3 Fragen - 3 Antworten mit Michael Huber

06.09.2018, 17:55 Uhr

Wie hast du das Spiel empfunden?Ich finde es war eine super Geschichte und wir waren da auch gerne dabei weils ja auch für einen guten Zweck war und sportlich wars für beide Mannschaften ein guter Test besonders weil wir (Hartberg) die Länderspielpause dieses Wochenende und so haben wir ein Spiel in den Beine gehabt und ich glaub für Oberwart wars auch eine coole Geschichte gegen einen Bundesligisten zu spielen.

Wie war es für dich persönlich gegen Oberwarts Defensive bzw. auch gegen die Offensive in der zweiten Halbzeit zu spielen?Wir haben es so eingeteilt gehabt das jeder gut belastet wird - auch viel mit Halbzeit-Halbzeit eh so wie Oberwart auch und ich glaub wir hätten vor den Toren besser die Chancen nutzen hätten können denn die Chancen waren da. Aber wie gesagt es war ein guter Test und wir haben uns gefreut hier dabei zu sein.Zum Abschluss noch die Frage - was ist dein persönliches Ziel bzw. das Ziel für euch als Manschaft im weiteren Verlauf der Meisterschaft?Unser Ziel ist klar die Klasse zu halten und uns als Mannschaft gemeinsam noch weiterzuentwickeln auch wenn die Punkte derzeit noch bisschen fehlen und ich denke das wird für Oberwart (aufgrund der aktuellen Lage in der Burgenlandliga) auch das Ziel sein den Klassenerhalt sicher zu schaffen.