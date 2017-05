03.05.2017, 21:48 Uhr

machte am 3. Mai 2017 Station in Oberwart, diese Gelegenheit nutzten die Schülerinnen derder HBLA Oberwart . Sie präsentierten ihr Jahresprojekt „“ am Nachmittag auf der Bühne im Kulturpark. Das Publikum erhielt wertvolle Tipps für denmit Lebensmitteln. Damit leisten die Schülerinnen einen wertvollen Beitrag zurvon