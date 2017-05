06.05.2017, 11:48 Uhr

Tag der offenen TürZu dem Jubiläum 50 Jahre ARBÖ Pannendienst werden in 7 Orten an denen es einen Pannendienst von ARBÖ gibt an 6 Tagen im April und Mai ein Tag der offenen Tür veranstaltet.Am 6. Mai fand im Prüfzentrum in Oberwart der Tag der offene Tür statt. Unter dem Motto "Vom Oldtimer zum Elektroauto" kamen einige Besucher.Folgende Dinge gab es an diesem Tag auch zu besichtigen bzw. auszuprobieren:.) Oldtimeraustellung.) Mopedsimulator.) Hüpfburg.) Gewinnspiel.) Stand Samaritabund & Energie Burgenland.) Elektroautos.) Aufprallsimulator.) Verbandskastenaktion (Untersützt von LHstv. Tschürtz)