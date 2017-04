Alexander Küffer holt Landessieg bei Redewettbewerb

22.04.2017, 07:53 Uhr

OBERSCHÜTZEN. Der 65. Redewettbewerb für Schüler der Höheren Schulen ging am 20. April in Eisenstadt über die Bühne. Die Teilnehmer stellten in den Kategorien „Klassische Rede“ und „Spontanrede" ihr Redetalent unter Beweis.„Bei wichtigen Lebensereignissen kommt es immer auf die mündliche Sprache an – egal ob im Studium, in einem Bewerbungsgespräch oder im späteren Berufsalltag. Gute Reden können Menschen mitreißen und überzeugen. Der diesjährige Redewettbewerb hat gezeigt, dass sich die Jugendlichen der Herausforderung gestellt haben und mit ihren Reden überzeugen können“, betonte LR Astrid Eisenkopf.„Die freie Rede bedingt sowohl eine inhaltliche Kompetenz als auch eine Sprachkompetenz, die in den burgenländischen Schulen ausgezeichnet vermittelt wird“, erklärte der Amtsführende Präsident des Landesschulrates Heinz Josef Zitz.

Sieg und Platz für Oberschützen

Sieger in der Klassischen Rede wurde Philipp Wagner vom BG/BRG/BORG Eisenstadt. Den zweiten Platz in dieser Kategorie erreichte Sheena Nour vom Wimmer Gymnasium Oberschützen.In der Kategorie Spontanrede gewann Alexander Küffer vom BG/BRG/BORG Oberschützen mit seiner Rede zum Thema „Umwelt, Geographie und Landwirtschaft“. Mit seiner Spontanrede über Biobauernmärkte verstand Alexander den Juroren wie Publikum gewissermaßen Honig um den Mund zu schmieren. Als passionierter Jung-Imker war er ganz in seinem Element und verstand es, alle mit seinem Wissen und seiner Leidenschaft für die Bienenzucht zu überzeugen. "Wir sind stolz auf den Schulsprecher", gratulierte Dir. Ingrid Weltler-Müller. Im Mai vertritt er beim Bundeswettbewerb in Wien das Burgenland.