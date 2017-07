Badesee Königsdorf beliebtester See Burgenlands - Neusiedler See nur auf Platz 3

24.07.2017, 21:08 Uhr

Die beiden burgenländischen Facebook-Seiten "Burgnlända Memes" und "So schön ist das Burgenland" suchten den beliebtesten See der Burgenländer.

Überraschendes Ergebnis

Das Endergebnis war alles andere als zu erwarten, da die Krone ins Südburgenland geht. Der Naturbadesee in Königsdorf setzte sich knapp aber doch gegen den Neufelder See durch. Überraschenderweise landete der favorisierte Neusiedler See nur auf Platz 3. Grund dafür ist laut den Burgenländern das verunreinigte Wasser. "Familienfreundlich top" hingegen ist der Naturbadesee Königsdorf.1. Platz: Naturbadesee Königsdorf (458 Stimmen)2. Platz: Neufelder See (424 Stimmen)3. Platz: Neusiedler See (420 Stimmen)4. Platz: Sonnensee Ritzing (182 Stimmen)5. Platz: Badesee Forchtenstein (175 Stimmen)6. Platz: Badesee Rauchwart (131 Stimmen)7. Platz: Badesee Burg (92 Stimmen)8. Platz: Badesee Steinbrunn (76 Stimmen)9. Platz: Badesee Rechnitz (74 Stimmen)10. Platz: Badesee Apetlon (69 Stimmen)11. Platz: Badesee Kobersdorf (39 Stimmen)12. Platz: Römersee Bad Sauerbrunn (27 Stimmen)13. Platz: Badesee Neustift an der Lafnitz (22 Stimmen)14. Platz: Zicksee (17 Stimmen)Insgesamt wurden 2.206 Stimmen abgegeben.