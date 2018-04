Bautechnik-Maturanten planen Dt. Kaltenbrunner Dorfentwicklung

21.04.2018, 14:10 Uhr

„Deutsch Kaltenbrunn – Ein Dorf hat Zukunft“ als Diplomarbeitsthema

Diplomarbeiten an der Bautechnikabteilung der HTL Pinkafeld befassen sich mit der breiten Palette des Bauens. Die Diplomarbeit „Deutsch Kaltenbrunn – Ein Dorf hat Zukunft“ beschäftigte sich mit der Raum- und Flächenwidmungsplanung dieser Gemeinde. Der Schüler der 5. Klasse Holzbau Stefan Kohwalter und der Schüler der 5. Klasse Hochbau Lukas Pfneisl mussten hierfür am Beginn ihrer Planung eine umfangreiche Befragung in der Gemeinde durchführen.

Anfang April erfolgte die Übergabe in der Gemeinde. Die Schüler stellten ihre Gedanken zur Dorfentwicklung bei der Bürgermeisterin Andrea Reichl vor. Die Frau Bürgermeisterin hörte dabei sehr Interessantes für mögliche weitere Vorhaben in ihrer Gemeinde, u.a. wurden die Einrichtung eines Nahversorgers im Dorf und eines Veranstaltungszentrums diskutiert. Interessiert verfolgte auch Gerald Mayerhofer, Professor an der HTL Pinkafeld, diese Präsentation, denn er ist an die Abteilung herangetreten, weil ihm sein Dorf und dessen Entwicklung ein großes Anliegen ist.Die von Abteilungsvorständin Ulrike Hartler betreuten Planungen in Deutsch Kaltenbrunn betrafen die Ordnung der gewidmeten Strukturen, deren Erweiterungen und Infrastruktur, vor allem die Fußläufigkeit im Bereich des Dorfes Deutsch Kaltenbrunn. Als größte Herausforderung bei dieser Diplomarbeit stellte sich die Dauer einer Befragung in der Gemeinde heraus, diese war von den beiden Maturanten unterschätzt worden. Bei Diplomarbeiten mit reellen Ansätzen erkennen Schüler, wie erlernte Theorie in der Praxis umgesetzt wird.