Benefiz Kaffeklatsch für Frauen & Vierbeiner in Not

02.05.2017, 10:22 Uhr

Oft gibt es Herausforderungen für Frauen in Notsituationen, die Schwierigkeiten beim Versorgen ihrer Tiere haben oder nur einen Neustart wagen wollen, wenn sie ihre Haustiere sicher versorgt wissen. Oft wurde diesen Frauen bereits finanziell unter die Arme gegriffen, im Hintergrund, denn diese Geschichten gehören nicht in die Öffentlichkeit.Im Rahmen des Benefiz Kaffeklatsches in den Verbindungswegen in Pinkafeld, wurden Spenden für diese Frauen und Vierbeiner in Not gesammelt. Der Juvenilia Club Südburgenland überreichte einen Scheck im Wert von € 300, mit den Spendenerlösen konnten so mehr als € 500 an die Frauenberatung überweisen werden.Tipp: Die nächste Veranstaltung für den Tierschutz findet im Rahmen eines tollen Brunches mit live Musik und leckerem Essen am Sonntag, den 21. Mai in den Weinlofts am Radlingberg (Deutsch Schützen-Eisenberg) statt.