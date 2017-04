Bernhard Hirschbeck überzeugte bei Koch-Duell in Wien

27.04.2017, 16:00 Uhr

Schüler der Tourismusschule Oberwart belegte Platz 3 bei dem Kochwettbewerb „Das Duell“

Acht Gourmetlöffel

OBERWART. Am 8. April fand in Wien der Kochwettbewerb „Das Duell“ statt. Βei diesem Bewerb nahmen 21 Jungköche aus ganz Österreich teil. Das Teilnehmerfeld stellte sich aus Kochlehrlingen, Jungköchen bis 25 Jahre und Schülerinnen und Schüler aus Tourismusschulen zusammen. Die Tourismusschule Oberwart entsendete drei Kandidaten für diesen Bewerb.Die Vorgabe lautete: 8 Gourmetlöffel mit den Kernzutaten Hirse, Paprika frisch und Kartoffelgarnitur. In der nächsten Gruppe, eine Stunde nach den ersten beiden Teilnehmern, stürzte sich Bernhard Hirschbeck (3hlt) ins Geschehen. Durch die Vorrunde wurde das Teilnehmerfeld auf 8 verbleibende Jungköche reduziert.Mit den Kernzutaten Schweinefilet, Karotte und Salbei setzte sich Bernhard Hirschbeck gegen seinen Gegner durch, und belegte den 3. Platz. Bernhard Hirschbeck qualifizierte sich somit für das Österreichfinale in Innsbruck, welches Ende September dieses Jahres stattfindet.