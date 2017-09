"Der Tod backt einen Geburtstagskuchen" - Musikalische Lesung

AT

Der Autor Hamed Abboud kam 2015 als syrischer Flüchtling ins Burgenland. Seine preisgekrönten Kurzgeschichten schildern Erlebnisse aus beiden Welten.

Am 12. Oktober präsentiert er sein Buch "Der Tod backt einen Geburtstagskuchen" im Gasthof Szemes in Pinkafeld. Die deutschen Texte trägt die Schauspielerin Helga Gutwald vor. Musikalisch begleitet wird die Lesung vom international bekannten Virtuosen Bahur Ghazi an der Oud (arabische Laute).

Im Anschluss gibt es ein orientalisch-burgenländisches Buffet.



Gasthof Szemes (Saal), Hauptstraße 33, Pinkafeld

Beginn: 19.30 Uhr

Eintritt: Freie Spende