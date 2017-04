Die Europäische Mittelschule Oberwart verbrachte ihre Wintersportwoche in Altenmarkt

24.04.2017, 08:19 Uhr

Der Alpinskikurs umfasste drei Gruppen mit einer Anfängergruppe, einer Fortgeschrittenengruppe und einem sehr sportlichen Skiteam. Obwohl die Kurstage von Sonntag, 2.4.2017 bis Freitag, 7.4.2017 sehr spät angesetzt und die Pistenverhältnisse dadurch schon sehr schwierig waren, hatten die Kinder viel Spaß beim Üben. Man lernte die Skigebiete Zauchensee und Flachau ausreichend kennen.Die Alternativgruppe startete vom Quartier Jufa Altenmarkt ausgehend jeden Tag ein anderes Programm. Highlights waren sicherlich der Hochseilgarten und der Kletterturm in Flachau, verbunden mit einer Mountainbiketour, für manche bestimmt die größte Herausforderung der ganzen Woche. Etwas gemütlicher ging es im neugestalteten Heimatmuseum Altenmarkt zu. Zur weiteren Erholung trugen eine Bergwanderung und ein Badenachmittag in der Alpentherme bei.Den Abschluss der ereignisreichen Wintersportwoche bildeten ein gemeinsamer Sportnachmittag mit allen Beteiligten, eine lustige Ortsralley in Altenmarkt und der Abend mit Siegerehrung und Disko im Turnsaal des Hauses.