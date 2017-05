Die SANI-KIDS Rechnitz seit 2008 voll im Einsatz für Menschlichkeit

05.05.2017, 06:40 Uhr

Robert Oswald gründete die SANI-KIDS Rechnitz vor neun Jahren. Heute gehören sie zu den größten Rotkreuz-Gruppen im Burgenland.

Spendenaktionen und Wettbewerbe

RECHNITZ. Bereits seit 2008 engagieren sich Kinder und Jugendlichen aus Rechnitz und Umgebung bei der Rotkreuz Jugendgruppe SANI-KIDS-Rechnitz im Zeichen der Menschlichkeit.Als winzig kleine Organisation, von Robert Oswald gegründet, wuchs die Gruppe mittlerweile auf eine stolze Größe von 44 Mitgliedern, im Alter von 6-21 Jahren an und gehört somit zu den größten RK-Gruppen des Landes.Egal ob bei der jährlichen Flureinigung, bei Spendenaktionen oder Erste Hilfe-Wettbewerben, alle Mitglieder sind immer mit Begeisterung und Tatendrang dabei. So könne die SANI-KIDS bereits auf zahlreiche Erfolge zurückblicken. Höhepunkt war sicher der 3. Platz beim 1. Internationalen Erste-Hilfe-Wettbewerb in Mistelbach 2015.Ein sehr erfolgreiches Projekt mit langer Tradition ist die Veranstaltung „Picknick im Park, welche seit 8 Jahren im Schlosspark Rechnitz stattfindet. Dabei werden den Besuchern neben Musik, Speis und Trank auch zahlreiche unterhaltsame, aber auch informative Stationen geboten, wie zum Beispiel die Besichtigung des Rettungshubschraubers Christophorus 16, Vorführungen der RK-Suchhundestaffel sowie Übungen der EH-Wettbewerbsgruppe gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Rechnitz.

"Laufen für ein Lachen"

Regelmäßige Treffen

Zum zweiten Mal wird am 27. Mai der Charity Run „ Laufen für ein Lachen “ stattfinden, mit dessen Erlös die Außenanlage des Wohnheims Dornau verschönert und sicherer gemacht wird.Ein weiterer, hervorhebenswerter Punkt ist die rege Partnerschaft mit dem Deutschen Roten Kreuz. Regelmäßige Besuche und Gegenbesuche gibt es zwischen dem RK-Rechnitz und dem DRK-Alzey (Partnerstadt von Rechnitz).Viele Aktivitäten finden „outdoor“ statt, da man regelmäßig gemeinsame Ausflüge unternimmt.Um all das auf die Beine stellen zu können, treffen sich alle Mitglieder mindestens einmal am ersten Samstag im Monat, um Organisatorisches vorzubereiten, aber vor allem auch, um wichtige Maßnahmen der Ersten Hilfe zu wiederholen, um fit für die bevorstehenden EH-Bewerbe zu sein."Wer sich sozial engagieren will und auch noch jede Menge erleben und Spaß haben will, ist bei den SANI-KIDS Rechnitz genau richtig und jederzeit herzlich willkommen!", so die drei RK-Jugendreporterinnen Ines, Kristina und Lena von den SANI-KIDS.