Die "Woche der Vielfalt" in Pinkafeld vom 23. bis 29. September

12.09.2018, 16:51 Uhr

In Pinkafeld leben derzeit Menschen aus 47 Nationen. Dem wird bei der "Woche der Vielfalt", veranstalten von "BIP - Begegnung in Pinkafeld" Rechnung getragen.

PINKAFELD. Vom 23. bis 29. September findet in Pinkafeld erstmals eine "Woche der Vielfalt" statt, bei der auf verschiedene Weise auf die große Nationalitätenvielfalt in der Stadt Pinkafeld hingewiesen wird."Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wirklich praktisch die gesamte Stadt daran beteiligt ist! Mittlerweile gibt es bereits 47 verschiedene Nationalitäten in Pinkafeld. Fast jeder vierte Staat ist damit in der 6.400 Einwohner-Gemeinde vertreten", so Organisator Elias Bierdel von "BIP - Begegnung in Pinkafeld".

Viele Teilnehmer

Das Programm

Rathaus : Auftaktveranstaltung mit Liz King „migrant bodies“, Chöre Pinkafeld, Volksschule „Bunte Kindheit“, Festansprache Bgm. LA Mag. Kurt Maczek (17 Uhr)

SOS Kinderdorf: "Grenzenlos fit" - Sport, Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche (13 - 18 Uhr)

Ausstellung "Handwerk der Kulturen" (täglich bis Freitag, 14 - 16 Uhr) Stadtmuseum: Vortrag "Woher kommen wir?" zur Siedlungsgeschichte mit Rudi Köberl (19 - 21 Uhr)

Volksschule : Ateliertag "Lesefest der Vielfalt" (7.30 - 11.15 Uhr)

Ateliertag "Lesefest der Vielfalt" (7.30 - 11.15 Uhr) FH Burgenland: "Wir in Pinkafeld" - Impressionen internationaler FH-Studierender (täglich bis Freitag, 13 - 16 Uhr)

Kindergarten: "Tänze und Geschichten aus aller Welt" (14 - 16 Uhr)

Kalvarienberg: "Komm' und sieh'!" - Leben mit Gott und der Natur, Franziskusgemeinschaft (15 - 18 Uhr)

BIP/tea2stay: "Wurzeln und Flügel" - Begegnung von Menschen mit und ohne Fluchterfahrung

Kath. Pfarrheim: "Das längste Freundschaftsband", Mitknüpfen und Freunde finden (13 - 15 Uhr)

SOB : Filmpremiere "Vielfalt des Lebens" (15 - 16 Uhr)

Sportplatz : "Vom Flüchtlingskind zum Fußballprofi" mit Dario Tadic



Neue Mittelschule : "Interkulturelle Kochwerkstatt" - Essen aus Nah und Fern gemeinsam zubereiten (14 - 16 Uhr)

Marktplatz : "Fest der Vielfalt" - großes Finale mit Musik- und Bühnenprogramm, u.a. Liz King, Weltladen, Stadtfeuerwehr, Mamanet, BIP; "Vielfalt der Kulinarik" - Gasthaus Ebner



„Wir wollen mit dieser Festwoche die besonders große Diversität in Pinkafeld aufzeigen und feiern. Und die Beteiligung ist überwältigend! So machen vom Kindergarten über die Schulen bis hin zur SOB und der Fachhochschule alle maßgeblichen Bildungseinrichtungen bei der „Woche der Vielfalt“ mit. Auch Museums- und Sportverein, Kirchengemeinden, der Weltladen, „BIP“ und die freiwillige Feuerwehr werden mit eigenen Programmpunkten vertreten sein", so Bierdel.Höhepunkte sind ein Konzert mit dem international gefeierten Pianisten Paul Gulda und dem arabischen Musiker Marwan Abbado am 25.9. im Pöll-Stadl, sowie die Filmaufführung der österreichischen Komödie „Die Migrantigen“ in Anwesenheit von Regisseur Arman Riahi am 28.9. im STEP Hörsaal. Der offizielle Festakt zur Verleihung des Titels „Fairtrade-Gemeinde“ findet ebenso im Rahmen der Eventwoche am Donnerstag ab 18 Uhr im Rathaus statt. Krönender Abschluss ist am 29. September das "Fest der Vielfalt" am Marktplatz.