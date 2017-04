Ehrung der „Känguru der Mathematik“-Sieger an der HTL Pinkafeld

27.04.2017, 13:55 Uhr

160 HTL Pinkafeld-Schüler nahmen an diesem weltweiten Mathematik-Wettbewerb teil

Ende März nahmen rund 160 Schülerinnen und Schüler an diesem weltweiten Mathematik-Wettbewerb teil, bei dem durch knifflige Fragen die Freude an der Mathematik geweckt werden soll. Die Sieger der vier Kategorien sind Markus Toniolli (9. Schulstufe), Marcel Kozonits (10. Schulstufe), Rene Müller (11. Schulstufe) und ex aequo Michelle Haas und Mario Beisteiner (11. Schulstufe).Schulleiter Wilfried Lercher freute sich mit den beiden Organisatoren Prof. Volker Pertl und Oberstudienrat Josef Kröpfl über die auch im Landesvergleich guten Ergebnisse, für die erste Plätze gab es jeweils eine Urkunde und einen kleinen Anerkennungspreis.