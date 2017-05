Einfach näher dran in Markt Neuhodis mit Helmut Prascsaics

02.05.2017, 15:00 Uhr

Seit 1980 ist er bereits bei der Feuerwehr. "Ich trat damals als 15-Jähriger bei. 1991 übernahm ich den Kommandant-Stellvertreter, Josef Koller den Kommandanten. Seit 2001 bin ich nun Kommandant. Ein Highlight war in der Zeit sicher die Austragung der Bezirkswettkämpfe 2011 in Markt Neuhodis. Im Vorjahr haben wir die Führungsstruktur weitgehend verjüngt", schildert Prascsaics.

Kameradschaft wichtig

Gute Zusammenarbeit

"Die Kameradschaft ist mir am Wichtigsten und die ist sehr hoch. Den Feuerwehrhauszubau wurde durch Eigenmittel und Eigeneinsatz der Feuerwehr ermöglicht. Auch die Bevölkerung hat uns finanziell unterstützt. Der gewonnene Raum wird u.a. als Küche genützt", berichtet Prascsaics.Die Aktivitäten der Floriani prägen auch das gesellschaftliche Leben. "Wir veranstalten jährlich einen Ball im Jänner, den Faschingsumzug und den Dämmerschoppen, der heuer am 22. Juli stattfindet. Zudem gibt es im Feuerwehrhaus auch die Weihnachtsfeier", so der Kommandant, der die Unterstützung der Floriani-Frauen hervorstreicht: "Unsere Frauen unterstützen uns tatkräftig. Ohne dem würden wir vieles nicht umsetzen können. Auch bei den Veranstaltungen sie sie stets helfend mit dabei."Hohe Bedeutung hat für ihn auch die Nachwuchsarbeit: "Ein wesentlicher Teil der Aktiven kommt aus der Feuerwehrjugend", betont er.Positiv beurteilt er nicht nur die große Unterstützung in der Bevölkerung, sondern auch die Zusammenarbeit mit anderen Vereinen: "Da hilft man sich gegenseitig beispielsweise bei Festen. Wir stimmen uns auch entsprechend ab, damit keine Terminkollisionen entstehen. Das funktioniert sehr gut. Das gleiche gilt auch mit den Kameraden umliegender Wehren. Wir besuchen ihre Feste und sie kommen wieder zu uns", berichtet Prascsaics.Neben der Feuerwehr ist auch im Radclub aktiv. "Dort bin ich Schriftführer. Wir unternehmen da immer wieder etwas. Früher war ich auch noch im Sportverein aktiv. Bei dem läuft es heuer ganz gut", berichtet er. Prascsaics hebt zudem noch die gute Zusammenarbeit mit den Kirchen hervor: "Wir verwalten gemeinsam angekaufte Zelte, die wir für Feste nutzen. Das vereinfacht die Organisation, weil wir auch sonst sehr gut zusammengreifen."