Einfach näher dran mit Inge Kuh in Stadtschlaining

23.04.2018, 12:44 Uhr

Für die Obfrau der Walking Chicks in Drumling steht Bewegung ganz oben auf der Liste.

DRUMLING. 2002 begannen einige Drumlinger unter der Leitung der Nordic-Walking Instruktorin, Helma Polster, diese Sportart zu erlernen und auszuüben.Seit 25. April 2008 - also auf den Tag genau seit 10 Jahren - ist Inge Kuh die Obfrau des Walkingvereins. Treffpunkt ist immer vor dem Bethaus, wo man sich gemeinsam aufwärmt. Es gibt eine eigene Informationstafel, an der alle Termine abzulesen sind.2003 haben die Mitglieder am Nordic-Walking Weltrekordversuch in Bad Tatzmannsdorf teilgenommen. "Wir sind außerdem der erste Walkingverein, der dem ASVÖ beigetreten ist.

Verschiedene RoutenDie Strecken sind rund 6 Kilometer lang und dauern etwa 1,5 Stunden. "Im Winter gehen wir nur die Strecke über die Straße Richtung Eisenzicken. Im Sommer geht`s auch über Feldwege Richtung Reiters oder Stadtschlaining", so Kuh. Einmal im Monat wird auch auswärts marschiert, beispielsweise in Oberwart, Bernstein oder Bad Tatzmannsdorf.Die Walking Chicks pflegen auch gute Kontakte zum Walkingverein in Goberling. "Wir treffen uns regelmäßig und genießen anschließend ein gemeinsames Essen."Neuer KinderspielplatzEiner ihrer Lieblingsplätze ist der Kinderspielplatz. Dieser wurde vor Kurzem komplett saniert und bietet nicht nur für Kinder einen gemütlichen Platz zum Verweilen. "Ich wohne ganz in der Nähe und trifft man dort immer wieder auf Freunde." Einmal im Jahr wird im Rahmen der Flurreinigung auch der Spielplatz auf Vordermann gebracht und gesäubert.Man hilft zusammenInge Kuh ist ein aktiver Mensch und dafür bietet die Gemeinde Stadtschlaining die perfekten Bedingungen. "Sport gehört einfach dazu, jeden Montag gehe ich in der Volksschule Stadtschlaining zum Pilates." Inge Kuh ist auch Mitglied des Verschönerungsvereines sowie des Frauenkreises. Und da ihr Ehemann Mitglied der Feuerwehr ist, hilft sie auch dort immer aus. "Ich bin überall dabei, wo es etwas zu tun gibt." Auch beim jährlichen Wandertag helfen alle zusammen, vom Schnitzel panieren bis Mehlspeisen backen.