Feste und Feiern in der Marktgemeinde Rechnitz

09.05.2017, 20:00 Uhr

In der Marktgemeinde Rechnitz gibt es heuer einige Jubiläen und Events.

RECHNITZ. Der Umbau des ehemaligen Hotels Rose am Hauptplatz ist derzeit voll im Gange. "Fixiert sind bereits, dass eine Eisdiele und ein Pub hinein kommen. Weitere Dinge werden demnächst finalisiert", erklärte Bgm. Martin Kramelhofer.Im Tourismusbereich spielen der Wein, die Speedarena und der Badesee im Faludital vor allem im Sommer eine wesentliche Rolle. Unweit des sehr beliebten Badesees lockt auch die "Kindererlebnis Wald- und Vogelwelt" seit dem Vorjahr Besucher an.

Bachblüten bis Dreschkirtag

Veranstaltungen

Daten & Fakten

Eventmäßig tut sich in der Marktgemeinde ebenfalls einiges. "Die Altherren feiern heuer 40 Jahre. Der Bachblüten-Kraftpark besteht seit mittlerweile zehn Jahren. Auch da gibt es eine Jubiläumsfeier. Bei der wird Mechthild Scheffer eine Führung machen, die Idee des Kraftparks erläutern und gemeinsam mit Expertinnen Fragen beantworten", so Kramelhofer.Auch der Bezirksfeuerwehrjugendleistungswettbewerb findet heuer in Rechnitz statt. Zudem laden vom 12. bis 15. August wieder die historischen Feldtage Rechnitz mit buntem Programm. Beim 7. Dreschkirtag® treten u.a. die Seer, Hannah und die Lauser auf.Muttertagskonzert, Jenö Takacs MusikschuleDämmerschoppen, FeuerwehrTV-Gottesdienst, Ev. KircheFest der Generationen, Haus Elisabeth"Laufen für ein Lachen", SANI-KIDS10 Jahre Bachblüten-KraftparkPfingstfestBezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerbFrühlingskonzert, Gemischter Chor40 Jahre AltherrenSchulfest NMS RechnitzSchulschlussfest Volksschule3.10843,74 km²29111Alzey, Labatlan, KöszegRosalia Salamon (98 Jahre)/Leon Haszler (18.4.2017)