Frühlingsausstellung in Heidi’s Ton- & Kreativkeller

28.04.2017, 14:31 Uhr

Heidi Binder aus Stadtschlaining ist eine Kreativkünstlerin, die all ihre Unikate vom 29. April bis 1. Mai in ihrem Atelier und Garten zur Schau stellt.

STADTSCHLAININIG (ps). Der Kreativkeller von Heidi Binder steht vom 29. April bis einschließlich 1. Mai ganz im Zeichen von "Frühling im Garten und Muttertag". In ihrem Atelier in der Schanzgasse 7, präsentierte die vielseitige Künstlerin gemeinsam mit Tochter Viktoria eine bunte Palette kreativer Kunstwerke einem breiten und interessierten Publikum.„Gesehenes nachwirken lassen und im Atelier umsetzen", so lautet diePhilosophie von Heidi Binder, die unzählige Ideen bereits kreativverarbeitet hat.

Von pflegeleichten Blumen über Gartenstehle bis hin zu lustigen, einladenden Gartenfiguren findet man alles in Heidi's Kreativgarten. Selbst Hummelburgen und Käfervillen wurden kunstvoll und kreativ hergestellt.Die Ausstellung ist noch bis 1. Mai zu besuchen und stellt eine Oase an Kreativität für alle Gartengestalter und Liebhaber dar.