Gelungener Messeauftritt der HBLA Oberwart bei der zweiten burgenländischen Übungsfirmenmesse in Neusiedl

08.02.2018, 06:33 Uhr

undwaren am Dienstag, dem 6. Februar 2018, besonders wichtig für die Schüler/innen der HBLA Oberwart . Mit gleichwar die HBLA Oberwart auf derin der Akademie der Wirtschaft in Neusiedl am See vertreten.Die Teilnahme an der Messe war eine besonders gute Gelegenheit für die Jugendlichen, um Erfahrungen für das Wirtschaftsleben zu sammeln. Die Schülerinnen der 4. Jahrgänge der Höheren Lehranstalten für Mode, Produktmanagement und Präsentation sowie wirtschaftliche Berufe konnten durch ihrzahlreiche lukrative Vertragsabschlüsse direkt vor Ort an Land ziehen. Für die engagierten „Mitarbeiterinnen“ der Übungsfirmen „Prodio“, „AdArt“ und „Die Ernährungsprofis“ war es aber auch wichtig, ihre Bekanntheit am Übungsfirmenmarkt zu steigern und viele neue Geschäftskontakte zu knüpfen.