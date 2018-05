Gemeinde Oberschützen erwirbt Flüchtlingsquartier im Ortszentrum

04.05.2018, 09:49 Uhr

Der Gemeinderat Oberschützen hat mehrheitlich beschlossen, das jetzt leerstehende Flüchtlingsquartier um 67.000 Euro zu kaufen.

Verwendung noch unklar

OBERSCHÜTZEN (kv). Vor einiger Zeit wurden die Flüchtlinge aus dem Haus ausquartiert, da einige Auflagen nicht erfüllt wurden. "Daraufhin wollte der Eigentümer das Haus direkt im Ortszentrum verkaufen und wir haben diese einmalige Gelegenheit beim Schopf gepackt", sagt Bgm. Hans Unger.Wofür genau dieser Ankauf von der Gemeinde genutzt werden soll ist noch unklar. Eine Idee war die Schaffung von Parkflächen, da die Parkplatzsituation gerade im Zentrum von Oberschützen problematisch sei.Der Grüne Gemeinderat Wolfgang Spitzmüller kritisiert diesen Vorschlag heftig: „Das Haus ist erstens zu teuer und zweitens ist nicht einmal klar, wieviele Parkplätze dort Platz finden und was Abbruch und Schaffung der Parkplätze kosten. Außerdem brauche wir Wohnraum und keine Parkplätze.“

Gemeinsam eine Lösung finden

Möglich wären dort laut Bürgermeister Hans Unger rund 16 Parkplätze. "Das war lediglich eine von mehreren Ideen für die Nutzung des neugekauften Gebäudes. Konkrete Pläne sind noch im Gemeinderat zu diskutieren", so Unger.Gemeinderat Wolfgang Spitzmüller schätzt die Kosten für eine Parkplatz auf über 100.000 Euro und zweifelt auch die Notwendigkeit eines solchen an. "Wenn nicht gerade eine Veranstaltung ist, wird der Parkplatz auch kaum gebraucht. Es ist doch nicht einmal jener bei den Bushaltestellen voll ausgelastet", so Spitzmüller abschließend.