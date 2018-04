Girls Day für Volksschülerinnen an der HTL Pinkafeld

28.04.2018, 21:47 Uhr

Mädchen lernen möglichst früh die Vielfalt der Technik kennen.

41 Volksschülerinnen aus Pinkafeld und 10 Volksschülerinnen aus Grafenschachen folgten der Einladung zum Girls Day an der HTL Pinkafeld und konnten am 17. April entsprechend den vier Ausbildungsschwerpunkten in den Bereichen Bauen und Konstruieren /Programmieren und Daten digitalisieren / Heizungs- und Klimatechnik / Elektro- und Robotechnik interessante Eindrücke zur Welt der Technik sammeln.

Ziel solcher Schnuppertage für Mädchen ist es, jungen Frauen und Mädchen technische Berufe als selbsverständliche Alternative ihrer Berufswahl bewusst zu machen und latent vorhandene Geschlechterklischees zu überwinden. Die Freude und Neugier der Volksschülerinnen an den an der HTL dargebotenen Inhalten und exemplarischen Demonstrationen technischer Möglichkeiten bestätigten die Wichtigkeit solcher Schnupperaktionen.Betreut wurden die jungen Besucherinnen dabei von sozial engagierten HTL-Schülerinnen. Diese erfahrenen Schülerinnen begleiteten die Volksschülerinnen durch das Programm und unterstützen sie bei der Durchführung praktischer Übungen. So konnten die Volksschülerinnen in angenehmer Atmosphäre eine Thermographiekamera ausprobieren, Wasser- und Körpertemperatur mittels Roboter messen, selbständig einen Stanzvorgang durchführen, Roboterplattformen und Steuerungstechnik kennen lernen, Hard- und Software erforschen sowie Gebäudeplanung als Bastelarbeit erleben.Unterstützt wurden die Mädchen dabei von den Technikprofessorinnen Dipl.-Ing.in Gyöngyi Fettik, Dipl.-Ing. in Judith Fenz, Dipl.-Ing.in Irene Berto, Abteilungsvorständin Dipl.-Ing.in Ulrike Hartler und der Genderbeauftragten Mag.a Evelin Weber-Kröpfl.