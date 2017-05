Gleichenfeier: Kindergartenzubau

03.05.2017, 20:47 Uhr

Großer Stellenwert bei Kinderbetreuung in Bad Tatzmannsdorf

Der Kinderbetreuung in Bad Tatzmannsdorf wird große Aufmerksamkeit geschenkt. Nunmehr wird durch den Ausbau des Kindergartens Platz für weitere 15 Kinder ab eineinhalb Jahren geschaffen. Der Zubau einer Kinderkrippe in Bad Tatzmannsdorf wird gemeinsam mit der OSG (Bauträger und Mietmodell) realisiert. Baustart war am im September 2016. Nunmehr fand am 3. Mai die Gleichenfeier statt.“ Im September wird diese schöne Einrichtung für unsere Kinder in Betrieb gehen können“, informierte Bürgermeister Ernst Karner.Es wird ein moderner dritter Gruppenraum mit Garderobe, WC-Anlagen und Speiseraum errichtet. Die Räumlichkeiten entsprechen in allen Belangen den heutigen Erkenntnissen der Kinderbetreuung und sind selbstverständlich auch barrierefrei zu erreichen. Mit September wird das Bauprojekt mit einer Investition von 850.000 € abgeschlossen sein.Alfred Kollar, Obmann der OSG, bedankte sich bei der Gemeinde Bad Tatzmannsdorf für die gute Zusammenarbeit. „Mögen die Kinder und die Menschen, die hier in der neuen Kindergarteneinrichtung arbeiten werden, viel Freude und Spaß haben“, so Kollar. Die OSG hat in Bad Tatzmannsdorf in zwei Jahrzehnten 147 Wohnungen und 13 Reihenhäuser errichtet.Kinderbetreuung einschließlich KindergartenbusDie Kinderbetreuung in Bad Tatzmannsdorf wurde sukzessive ausgebaut bzw. erweitert. Das bisherige helle, freundliche Haus bietet Platz für 50 Kinder von 1,5 bis sechs Jahren. Seit Feber 2015 gibt es mit der „alterserweiterten Gruppe“ die Möglichkeit der altersübergreifenden Betreuung. Die Eltern können zwischen Ganztags- und Halbstagsbetreuung wählen. Kindergartenpädagoginnen, - helferinnen und eine Sonderkindergartenpädagogin betreuen die Jüngsten. Eine besondere Einrichtung ist ein spezieller Kindergartenbus der die Kinder aus den drei Ortsteilen in der Früh in den Kindergarten und zu Mittag wieder nach Hause bringt.