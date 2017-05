GLÜCKSPONIES starten ins SOMMERPROGRAMM

Ganzheitliche Reitpädagogik in UNTERSCHÜTZEN

MEHR ALS REITEN

Die Glücksponies sind von Oberschützen nach Unterschützen auf den neuen kleinen Hof übersiedelt und startet nun in ein tolles Sommerprogramm.Die ganzheitliche Reitpädagogin und Zoologin Lisa Pacher bietet gemeinsam mit ihrem Team und den dafür ausgebildeten "Glücksponies" Reiten Lernen auf Augenhöhe in Verbindung mir Spiel, Spaß, Abendteuer und Action!

VIEL WISSEN ÜBER PFERDE

Nicht zu kurz kommt hier auch der richtige Umgang mit Pferden, das Kennen lernen der Ausrüstung, die richtige Pflege und Versorgung sowie das Lernen der Pferdesprache! "Mir ist es wichtig, dass die Kinder den Partner Pferd kennen und verstehen lernen. Nur so ist ein richtiger Zugang und der sichere Umgang für die Kinder gewährleistet", so BSC Lisa Pacher. Beim Sommerprogramm ist für jede Altersgruppe etwas dabei!Termine gibt es hier auf MEINBEZIRK, auf unserer HPwww.spiegel-pferd.at oder gerne auch per mailpacher.lisa@gmail.comAnmeldungen sind ab jetzt möglich!0664 5435595