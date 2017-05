Granatenfund in Siget in der Wart

11.05.2017, 10:13 Uhr

Am 9. Mai 2017, gegen 15:00 Uhr, zeigte ein Arbeiter einer Erdbewegungsfirma der Polizei in Oberwart den Fund einer Granate an. Der Anzeiger gab an, dass er im Zuge von Baggerarbeiten in der unmittelbaren Nähe der Gemeindestraße in Siget in der Wart, Höhe Nr. 101, auf dieses 30 cm lange Kriegsrelikt gestoßen ist.Nach Begutachtung und Sicherung der unmittelbaren Umgebung durch ein sprengstoffkundiges Organ des Bezirkspolizeikommandos Oberwart wurde das Kriegsrelikt durch den Entminungsdienst abgeholt und fachgerecht entsorgt. Eine Gefährdung für Personen oder Umwelt lag nicht vor.