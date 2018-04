HTL Pinkafeld ist MINT-Schule

25.04.2018, 20:52 Uhr

In einer Feierstunde im „Haus der Industrie“ in Wien wurde kürzlich die HTL Pinkafeld als MINT-Schule ausgezeichnet. Mit dem MINT-Gütesiegel, das Dir. Wilfried Lercher von Bildungsminister Heinz Faßmann und IV-Präsident Georg Kapsch überreicht bekam, werden Bildungseinrichtungen ausgezeichnet, die mit verschiedenen Maßnahmen innovatives und begeisterndes Lernen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik („MINT“) fördern und mit vielfältigen Zugängen für Mädchen und Burschen umsetzen. Das Gütesiegel wird von einem Experten-Gremium in einem aufwändigen Bewerbungsprozess nach Erfüllung strenger Kriterien, die für eine HTL besonders anspruchsvoll sind, an ausgewählte Bildungseinrichtungen vergeben.Auch unser burgenländische Bildungsdirektor Heinz Zitz und der HTL-Abteilungsleiter im Bildungsministerium Wolfgang Kern freuten sich mit Abteilungsvorstand Thomas Gabriel und Dir. Lercher über diese hohe Auszeichnung. Gemeinsam mit der HTL Pinkafeld wurden aus dem Bezirk die Volksschulen Oberwart und Grafenschachen zertifiziert.

Kompetenzen in den MINT-Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik sind in einer modernen Gesellschaft immer stärker gefragt und eröffnen vielseitige berufliche und persönliche Chancen für junge Menschen.Kinder, die schon früh in ihren MINT-Kompetenzen gefördert und in ihrem Tun bestärkt werden, entwickeln ein positiveres Selbstkonzept in Bezug auf Naturwissenschaft und Technik. Dies hat zur Folge, dass sie sich zukünftig mit einem weit größeren Selbstvertrauen technischen Herausforderungen annähern und diese mit einem anderen Selbstverständnis meistern.Ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung des Interesses an Naturwissenschaften und Technik kann der schulische Unterricht leisten. Für die Gestaltung eines begeisternden Unterrichts spielen Lehrerinnen und Lehrer die entscheidende Rolle. Allerdings können sie diese herausfordernde Aufgabe nur dann optimal leisten, wenn sie durch entsprechende Maßnahmen und Rahmenbedingungen (Arbeitsumfeld, Schulleitung, passende Weiterbildungsangebote) unterstützt werden. Mit dem MINT-Gütesiegel sollen Schulen ausgezeichnet werden, die versuchen diese Rahmenbedingungen so optimal wie möglich zu gestalten und besonders darauf achten, dass Mädchen und Burschen gleichermaßen für die MINT-Fächer begeistert werden.