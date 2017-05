HTL Pinkafeld-Schüler nehmen an Gedenkveranstaltung gegen Gewalt und Rassismus im Parlament teil

11.05.2017, 09:56 Uhr

Im Zuge des Religionsunterrichtes waren die Schüler im vergangenen September in Oberösterreich gewesen, um die Gedenkstätten für die Opfer des Nationalsozialismus in Mauthausen, Gusen und Hartheim zu besuchen. Daran anknüpfend unternahmen sie nun die Exkursion nach Wien.Die Gedenkrede hielt die Historikerin Gertrude Schneider. Auf berührende Art erzählte die gebürtige Wienerin, die als Holocaust-Überlebende 1947 in die USA emigrierte, von ihren Erlebnissen während des NS-Regimes. Ihr Großvater starb am 13. März 1938, „an dem Tag, an dem die Deutschen einmarschierten. Für unsere Familie war es nicht nur Trauer, die uns erfüllte, für Millionen Menschen aber, besonders für Juden war es ein Auftakt zum Völkermord. Es war eine Katastrophe, die man weder erwartet hatte, noch vergessen kann“, sagte die 89-Jährige.Musikalisch umrahmt wurde der Gedenktag mit Klavierkompositionen von Walter Arlen. Der Musikkritiker und Komponist, der im Jahr 1939 vor den Nazis aus Wien in die USA floh, war als zweiter Zeitzeuge Ehrengast der Veranstaltung.Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann sagte in ihrer Begrüßung, dass sie sich auch „über zahlreiche anwesende Schülerinnen und Schüler“ freue und dankte allen Teilnehmern des Gedenktages dafür, dass sie „mit ihrer Präsenz ein Zeichen gegen Gewalt und Rassismus setzen“.