"Hypochondria" mit Tricky Niki im KUZ Oberschützen

Vom Zauberer zum Bauchredner

OBERSCHÜTZEN. "Tricky Niki" kommt mit seinem neuen Programm "Hypochondria - Alles wird (wieder) gut" am Donnerstag, 11. Mai, ins Kulturzentrum Oberschützen. Beginn ist um 19.30 Uhr.Gleichzeitig feiert "Hypochondria" seine Burgenlandpremiere. Die Bezirksblätter sprachen im Vorfeld mit dem sympathischen Wiener, der nun in Niederösterreich wohnt.Mit 20 Jahren begann der gebürtige Wiener "Tricky Niki" mit der Zauberei. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Vier Staatsmeistertitel, zwei Grand Prix-Siege und die Teilnahme bei drei Zauberweltmeisterschaften sprechen für sich."Als intuitiver Mensch habe ich schon immer gerne auf meinen Bauch gehört und Bauchredner habe ich stets lustig gefunden. Dann hat mich irgendwann der Ehrgeiz gepackt und ich wollte ausprobieren, ob ich das auch kann. Dann haben einige Leute gemeint, dass ich das in meine Zaubershows einbauen soll. Das habe ich gemacht und die Leute sind ausgerastet", berichtet Niki.

Comedy als drittes Standbein

Roter Faden

Leute glücklich machen

Extremsport und Burgenlandbezug

"Es hat sich dann mein Weltbild der Bühne verändert. Ich habe erfahren, dass Lachen stärker ist als Staunen. So habe ich schrittweise Comedy hineingepackt und war damit Vorreiter in Österreich. Zauberer gibt es weltweit viele, doch Bauchredner auf diesem hohen Niveau gibt es vielleicht fünf. Durch die Mischung aus Zauberei, Comedy und Bauchreden habe ich über die Jahre weltweit eine praktisch einzigartige Schublade kreiert. Ich verwende Puppen nur noch selten und setze vermehrt sprechende Gegenstände wie eine Banane ein und binde auch sehr interaktiv die Zuschauer mit ein", fasst er zusammen."Bei Hypochondria war es wichtig einen roten Faden zu finden. Ein solcher fehlt bei Zauberern oder Kabarettisten meist. Ich bin selbst ein "Hypochonder" und überzeichne das mit dem Programm doch etwas, bewege mich aber am Zahn der Zeit. So kann man viele lustige Geschichten erzählen und das tue ich sehr gerne", erklärt der Wahl-Niederösterreicher.Am liebsten steht er auf der Bühne: "Da kann mir nichts passieren und egal, ob ich mal schlecht drauf oder sogar krank bin. Auf der Bühne lasse ich das hinter mir und bin einfach da, um das Publikum zum Lachen zu bringen.""Das Wesentliche ist für mich, Leute glücklich zu machen. Das Mühsame sind die vielen Stunden Autofahrt, das Auf- und Abbauen. Auf der Bühne zu stehen macht aber einfach Spaß", so Niki."Nach einem Auftritt sagte mir eine Frau, dass sie zum ersten Mal seit über einem Jahr so richtig gelacht habe und dass sie für etwa drei Stunden ihre Krankheit - sie hatte Krebs - vergessen habe. Das mich sehr bewegt und gleichzeitig sehr gefreut, ihr und auch dem übrigen Publikum eine Freude gemacht zu haben, damit sie ihre Alltagssorgen für eine gewisse Zeit vergessen können. Das ist auch mein Ziel", betont er.Zum Ausgleich setzt Niki auf Sport: "Ich spiele seit einiger Zeit wie verrückt Tennis oder gehe ins Fitnesscenter, fahre Mountainbike oder mache Bergtouren. Im Winter bin ich viel Snowboarden. Da lade ich meine Akkus wieder auf. Früher machte ich auch Fallschirmspringen."Niki hat auch seinen Bezug zum Burgenland: "Mein Vater lebte jahrelang in Weiden b. Rechnitz und nun in Klostermarienberg. Ich selbst war schon Kitesurfen am Neusiedler See. Das Burgenland ist wirklich ein sehr schönes Bundesland