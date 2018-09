Impulszentrum Oberwart: Im Restaurant "mundwerk" ist angerichtet

12.09.2018, 09:21 Uhr

Viele Restaurant-Mieter haben Karl Scheiner bitter enttäuscht, nun wird er "mundwerk" selbst führen.

OBERWART (ps). "Das Impulszentrum braucht ein Lokal, das war uns von Beginn an bewusst", sagt Karl Scheiner. 350 Mitarbeiter der 42 Firmen wollen mit kulinarischen Gaumenfreuden verwöhnt werden."Wir haben bei so manchem Pächter keine glückliche Hand gehabt", gibt Scheiner zu. Auch mussten wir erkennen, dass das Lokal in dieser Größe nicht wirtschaftlich war. Daher entstand die Idee einer modifizierten Nutzung mit neuen Strukturen. Eine Idee, die nach moderner, zeitgemäßer Umsetzung stimmungsvolle Atmosphäre vermittelt. Gemeinsam mit Lisi, einer kompetenten und erfahrenen Geschäftsführerin, will Irene die Gäste mit ihren Kochkünsten künftig kulinarisch verwöhnen.

Alles überschaubar und an einem Ort

Beteiligte Firmen

Regionale Produkte traditionell verarbeiten! So will Karl Scheiner den einst guten Ruf seines Restaurants im Impulszentrum wieder herstellen. "Vergessen Sie die Hektik und Sorgen des täglichen Lebens und lassen Sie sich von der stimmungsvollen Atmosphäre im "mundwerk" lukullisch verzaubern. Geselliges Beisammensein unter Freunden und leckere Gaumenfreuden erwarten Sie". Die gut bürgerlichen Lieblingsgerichte sind im umfangreichen à la carte Angebot zu finden. Der Gast wird aber außerdem mit täglich wechselnden Menüs überrascht. Einem fleischigen Menü steht ein fleischloses gegenüber mit Tagessuppe oder Salat und dazu der tägliche "Schnitzel mit Pommes Joker". Zusätzlich gibt es jeden Dienstag Backhendl und ab Oktober stehen donnerstags Knödelvariationen am Speiseplan. Wunschgemäß verwöhnt "mundwerk" seine Gäste kulinarisch bei Weihnachtsfeiern oder diversen Jubiläen - auch an Wochenenden und Feiertagen. Je nach Gruppengröße stehen Räumlichkeiten zur Verfügung.Karl Scheiner hatte 2006 eine Vision und begann, die "Erfolgs-story Impulszentrum" in vier Bauabschnitten zu schreiben und zu bauen. Insgesamt haben sich im branchenreichen Impulszentrum bis heute 42 Firmen angesiedelt, wo über 350 Menschen Arbeit finden. Ein pulsierender Standort, an dem Karl Scheiner mit dem Umbau des Restaurants und der Verlegung der Büroräume seiner I-Plan GmbH sowie seiner Gebäudereinigungsfirma rund um das Restaurant "mundwerk" im Eingangsbereich ein neues Kapitel "Impulsgeschichte" aufschlug. "Alle Abteilungen an einem gemeinsamen Ort mit familiärem Flair", so Scheiner.In weniger als sieben Wochen wurde die Idee, rund um den Eingangsbereich des Restaurants "mundwerk" neue Nutzung und neue Strukturen zu schaffen, umgesetzt. "Logische Konsequenz war, dass ich mein Büro vom 1. Stock in den Eingangsbereich verlege und mit dem Restaurant und der Reinigungsfirma zu einer Einheit zusammenführe", so Scheiner."Nur mit regionalen Firmen und langjährigen, kompetenten Partnern konnten wir dieses Projekt termingerecht umsetzen", war sich Scheiner bewusst. So wurden die Büroräume neu angeordnet, das Chefbüro effektiv situiert, ein multimedialer Besprechungsraum installiert und der Serverraum integriert. Im Zentrum entsteht für alle Kunden und Geschäftspartner ein "Infopoint" als Anlaufstelle für alle Belange betreffend Impulszentrum und I-Plan. In den neuen Räumlichkeiten sind die Buchhaltung, Hausverwaltung und das Planungsbüro mit den Technikern untergebracht. Der Küchenbereich mit Trockenlager, Tiefkühlraum und Warenanlieferung wurde teilweise neu angeordnet und modernisiert. Die Ausstattung entspricht in allen Bereichen modernstem Standard.Willkommen im Restaurant mundwerk - geöffnet von Montag bis Donnerstag, 9.00 bis 17.30 Uhr und Freitag von 9.00 bis 14.00 Uhr. Feierlichkeiten und Veranstaltungen gibt es auch am Wochenende und an Feiertagen.Teerag-Asdag Hochbau Bgld. GmbH (Stegersbach)ETB Binder-Elektrotechnik (Wolfau)Gerald Fülöp (Oberwart)GTW Gastronomietechnik (Zeltweg)Andras Jagodits Malerbetrieb (Kotezicken)Tischlerei Gerald Klein (Loipersdorf)RM Concept Mario Raba (Oberwart)Weis GmbH (Friedberg)