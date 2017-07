Interview mit The Shakin Chadillacs, Sebastian Tallian und Lisa Mikolaschek

23.07.2017, 22:26 Uhr

The Shakin Cadillacs

Die Shakin Cadillacs gibt es mittlerweile seit 4 Jahren. Am 2. Mai 2013 hatten sie ihren allerersten Auftritt vor Publikum. Sie spielen ca. alle 2 Wochen vor Publikum. Für die Band ist jeder Auftritt ein Highlight. Unsere Musik und unsere CD „Shake it up“, die im Vorjahr veröffentlicht wurde, einem breiten Publikum zugänglich zu machen und das die Zuhörer sich unsere Musik auch im Radio wünschen. Und natürlich das Publikum stets zu begeistern und mitzureißen, so beschreibt die Band ihre Zukunftsplanung.

Sebastian Tallian

Lisa Mikoaschek

Seit dem 6. Lebensjahr spielt Sebastian schon Harmonika. Seit ca. 4 Jahren macht er damit Unterhaltungsmusik. Im Jahr hat er um die 50 Auftritte. Für ihn ist jeder Auftritt etwas besonders, aber ein Highlight war für ihm das die Edlseer bei seinem Geburtstag spielten. Sein Ziel für die Zukunft ist es den Menschen mit seiner Musik Freude zu machen und sich Schritt für Schritt zu steigern. Dazu hat er in naher Zukunft das Ziel ein Lehramtsstudium in Graz zu beginnen und dann auch abzuschließen.Lisa macht seit 9 Jahren schon Musik. Wie auch Sebastian ist Lisa so 50 Mal auf der Bühne im Jahr. Das größte Highlight war für Lisa der Auftritt auf dem Donauinselfest. Das Ziel der Kiddy-Contest-Siegerin ist es weiterhin auch auf großen Bühnen stehen und zu performen.