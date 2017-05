Jazz und Wein bei Dietlinde und Reinhard Koch in Rechnitz

, Mitterbergweg , 7471 Rechnitz AT

RECHNITZ. Das Weingut Dietlinde & Reinhard Koch lädt am 20. und 21. Mai im Rahmen der Paradiestage zu "Jazz und Wein" ein. Am Samstag, 20. Mai, gibt es ab 10 Uhr eine Weinverkostung, Schnaps- und Likörverkostung. Um 13.30 Uhr folgt eine Weingartenführung mit Winzer Reinhard Koch, ab 14.30 Uhr ein Schaukochen mit Hobbykoch Johann Wallner, der typische Südburgenländische Spezialität wie „Boulsterz“, „Erbsnsterz“ oder "Krumpansterz“ auf die Teller zaubert. Um 18.00 Uhr heißt es dann "Jazz im Weinberg" mit dem „HOT JAZZ TRIO” (Franz Luttenberger, Gerd Stächelin und David Marsal) aus Wien.

Am Sonntag, 21. Mai, gibt es die Weinverkostung, Schnaps- und Likörverkostung ab 10 Uhr und um 14.30 Uhr Weingartenführung mit Winzer Reinhard Koch.