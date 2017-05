Knapper Sieg der VS Oberwart 4m beim ersten Vorbewerb der Safety-tour 2017

08.05.2017, 11:20 Uhr

Drie Volksschule vom Bezirk Oberwart nehmen am Landesfinale teil.

BADERSDORF. Mit einem Vorbewerb in Badersdorf startete die Safety-tour 2017. Am 4.5. gewann die VS Oberwart 4m vor der Volksschule Stadtschlaining. Die Kids aus der VS Siget i.d.W. qualifizierten sich mit einem dritten Platz ebenfalls für das Landesfinale in Mattersburg.In Badersdorf traten 16 Klassen mit ca. 270 SchülerInnen an. Die Aktiven wurden von vielen mitgereisten Schlachtenbummlern angefeuert. Alle absolvierten mit Spaß und voller Begeisterung die gestellten Aufgaben.Die KSO ist ein Teambewerb, bei dem SchülerInnen (3.+4.Volksschule) im sportlichen Wettstreit ihr Sicherheitswissen und ihre Geschicklichkeit testen.