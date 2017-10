Kommentar: Auch nach den Wahlen bleibt es spannend

04.10.2017, 08:42 Uhr

Doch schon allein die Tatsache, dass sich im Bezirk Oberwart etliche Bürgermeister verabschiedet haben, verheißt Veränderungen. Wie diese am Ende jedoch aussehen, wird sich in den kommenden fünf Jahren zeigen.In drei Gemeinden bleibt es spannend, da es in Loipersdorf-Kitzladen, Bad Tatzmannsdorf und Hannersdorf am 29. Oktober zu einer Stichwahl kommt. Jetzt haben die Kandidaten noch vier Wochen Zeit, um die Wähler von sich zu überzeugen. Hier ist auf jeden Fall noch alles offen.Jubel auf der einen Seite, Tränen auf der anderen Seite - bei jeder Wahl gibt es Gewinner und Verlierer. Doch am Ende zählt der Einsatz für die Bürger.