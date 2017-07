Kommentar: Herausforderung Ausbildung

18.07.2017, 15:00 Uhr

Seit mittlerweile mehr als 40 Jahren bildet die Gesundheits- und Krankenpflegeschule in Oberwart hochqualifiziertes Gesundheitspersonal aus, über 1.700 Absolventen verließen bis dato die Schule. Umso mehr verwundern die Anschuldigungen, die von Seiten der ÖVP Burgenland öffentlich gemacht wurden.Konkretisiert konnten die Vorwürfe am Ende nicht werden und auch für die Abänderung der Zeugnisse gab es eine plausible Erklärung.Dass die Leitung der Schule sowie auch des Studienganges eine Person bewältigen musste, war sicherlich auf Dauer zeitlich nicht schaffbar. Wer die neue Schulleitung übernehmen wird, wurde noch nicht verkündet. Es bleibt also spannend.

