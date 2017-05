Kommentar: OSG ist wichtiger Partner der Wirtschaft

09.05.2017, 18:00 Uhr

Dabei sind es nicht immer nur die großen Projekte wie das neue Gemeindezentrum in Bernstein, bei dem mit dem Spatenstich nun der Startschuss fiel, oder dem neuen Pflegekompetenzzentrum in Großpetersdorf, das am Freitag offiziell eröffnet wird, sondern auch viele kleine - oft unscheinbare - Projekte, die dennoch positiv auf die Wertschöpfung in der Region wirken.Ein wesentlicher Partner ist da seit vielen Jahrzehnten die OSG, die mittlerweile ein sehr breites Spektrum an großen und kleinen Bauprojekten im ganzen Land umsetzt - von Startwohnungen bis Pflegezentren. Gerade im Bezirk Oberwart wäre ohne die OSG Vieles nie realisiert worden und somit Abwanderung und Arbeitslosigkeit um einiges höher. Auch die Kooperation mit regionalen Partnern macht sie zu einem wichtigen Faktor für den Bezirk und weit darüber hinaus.