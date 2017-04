MATURAPROJEKT: NEUES DESIGN FÜR DAS UNTERNEHMEN APPARTEMENT BERNI

17.04.2017, 23:40 Uhr

in Strebersdorf hat es gefunden: dassind drei Schülerinnen des 4. Jahrganges der. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, das bereits bestehende Corporate Design des Unternehmens Appartement Berni zu erneuern. Neben einem neuen, modernenentwickelten sie, eine neueund einen kleinenwelcher die Appartements zeigt.„Ich bin, was die drei Mädchen in dieser Zeit alles auf die Beine gestellt haben!“, sagt, Projektauftraggeber und Inhaber des Unternehmens. Die drei Schülerinnen bekamen bei der Präsentation ihres ersten großen Projektes von zahlreichen Gästenfür ihre Arbeit.