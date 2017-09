Modeschule Oberwart besucht die Vienna Fashion Week

29.09.2017, 17:53 Uhr

Die Schülerinnen aller Jahrgänge der HBLA Oberwart machten sich am Donnerstag, dem 14. September 2017, mit ihren Lehrerinnen und der Fachvorständin auf den Weg ins Museumsquartier Wien, wo diealljährlich stattfindet. Denn neben der vielfältigen Theorie samt eigenständiger praktischer Anwendung und Unternehmenspraktika sind auch einschlägige Exkursionen ein wesentlicher Bestandteil der umfassenden Ausbildung an der Modeschule Oberwart.Dossiers über die jeweiligen Modeschöpferinnen werden erstellt und im Rahmen des Unterrichts präsentiert, Laufsteg-Präsentationen besprochen.Im Rahmen der Exkursion können die Schülerinnen sowohl dieals auch denvor Ort miterleben.Natürlich wird auch den Modellen zum Zwecke der Inspiration die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt.In der gemeinsamen Nachbetrachtung werden Eindrücke und Wahrnehmungen bearbeitet und dokumentiert. So hinterlässt der Besuch der Vienna Fashion Week insbesondere bei den Schülerinnen des ersten Jahrganges einen nachhaltigen Eindruck und ist das erstein diesem noch so jungen Schuljahr!