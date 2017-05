Musikschule Pinkafeld: Großartiges Concerto Finale am 12. Mai 2017!

14.05.2017, 20:47 Uhr

Zur Einstimmung auf den Konzertabend wurde vom Bläserkreis der Musikschule eine Courant von Samuel Scheidt intoniert. Danach hatte die 3b Klasse der Volksschule (ein Kooperationsprojekt Volksschule und Musikschule Pinkafeld) mit dem passenden Song „Achtung eine Durchsage“ ihren großen Auftritt.Im ersten Teil des Konzertes spannte sich der musikalische Reigen von klass. Gitarrenmusik, Beiträge von Instrumentalsolisten, Volksmusik, Blockflötentrio, Violinenmusik, Hornkonzert von W.A.Mozart, Bravoursolo für 3 Drum Sets zum Impromptu op. 90 von Franz Schubert.Im Rahmen des Konzertes wurden junge Nachwuchstalente für die Ablegung der Übertrittsprüfungen geehrt und mit Urkunden und dem Musikschulabzeichen ausgezeichnet.Nach einer 20-minütigen Pause wurde das Konzert mit „You´ll be in my heart“ und der „Ho Ruck Bum Polka“ der Bläserklasse Pinkafeld unter der Leitung von Mag. Kurt Urbauer fortgesetzt.Im zweiten Teil des Konzertes wurde die gesamte Bandbreite der Schule eindrucksvoll dargestellt: Bläserklasse Pinkafeld, Saxophon Trio, erfolgreiche WettbewerbsschülerInnen, das Kooperationsprojekt mit der Musical & Stage Dance Company Pinkafeld, die neue Section der E-Musik bis zur neu formierten Schulband “PIXXLPRO”.Ein wunderschöner Konzertabend und würdiges Schlußkonzert des Schuljahres 2016/17.